За сутки в Кировской области коронавирусом заболели 178 человек

Компьютерную томографию легких за прошедшие 24 часа прошли 252 кировчанина Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кировской области, по данным регионального оперштаба, на 12 января 2022 года выявлено 178 новых случая заражения коронавирусом. За предыдущие сутки из инфекционных отделений выписали 99 человек, выздоровевших от опасной болезни.

В стационарах проходят лечение 1330 пациентов с COVID-19. В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 163 жителя области, 16 из них подключены к аппаратам ИВЛ. За весь период пандемии, по состоянию на 11 января, от инфекции в регионе скончались 775 человек.

На дому лечатся 2386 жителей области. В медучреждения для прохождения компьютерной томографии легких за прошедшие сутки были направлены 252 человека. В прививочных пунктах вакцинировались 2492 кировчанина.