В Афанасьевском районе чиновница купила квартиру, стоимость которой в разы превысила ее доходы

Стоимость квартиры, купленной бывшей слугой народа, составила 2,8 млн рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Прокуратура Кировской области в судебном порядке заставила бывшего чиновника администрации одного из поселений Афанасьевского района отдать купленную квартиру государству. Суд уже утвердил соответствующий иск. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

После проведенной проверки выяснилось, что чиновница приобрела квартиру общей стоимостью 2,8 млн рублей. При этом данная сумма оказалась несоизмерима с доходами подозреваемой в коррупции женщины и ее супруга. В связи с этим прокурор подал в суд иск с требованием забрать недвижимость в пользу государства.

Не согласившись с данным решением, бывшая муниципальная служащая подала апелляционную жалобу. Однако ее отменили. Исполнение судебного вердикта находится на контроле региональной прокуратуры.