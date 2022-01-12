Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
-18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество12 января 2022 7:38

В Афанасьевском районе чиновница купила квартиру, стоимость которой в разы превысила ее доходы

Недвижимость через суд должна отойти государству
Алексей Романов
Алексей Романов
КомментироватьОставить комментарий(0)
Стоимость квартиры, купленной бывшей слугой народа, составила 2,8 млн рублей

Стоимость квартиры, купленной бывшей слугой народа, составила 2,8 млн рублей

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Прокуратура Кировской области в судебном порядке заставила бывшего чиновника администрации одного из поселений Афанасьевского района отдать купленную квартиру государству. Суд уже утвердил соответствующий иск. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

После проведенной проверки выяснилось, что чиновница приобрела квартиру общей стоимостью 2,8 млн рублей. При этом данная сумма оказалась несоизмерима с доходами подозреваемой в коррупции женщины и ее супруга. В связи с этим прокурор подал в суд иск с требованием забрать недвижимость в пользу государства.

Не согласившись с данным решением, бывшая муниципальная служащая подала апелляционную жалобу. Однако ее отменили. Исполнение судебного вердикта находится на контроле региональной прокуратуры.