Привиться от коронавируса в Кирове можно в трех мобильных пунктах

Перед вакцинацией необходимо предъявить паспорт, СНИЛС и полис ОМС Фото: Ксения Высотина

В Кирове продолжается массовая вакцинация граждан от COVID-19. Получить защиту от инфекции жителей областного центра могут не только в поликлиниках, но и в мобильных пунктах. Об этом сообщил в региональном оперштабе.

Передвижные медицинские бригады располагаются в:

- В ТЦ «ЦУМ». Мобильный пункт работает здесь по будням с 11.00 до 18.00 на 4 этаже;

- В отделении СберБанка на улице Дерендяева, 25. Привиться тут кировчане могут с понедельника по пятницу с 10.00 до 16.30;

- В ТЦ «Jam Молл» в рабочие дни с 15.00 до 18.00.

Кроме того, для желающих вакцинироваться кировчан продолжают работать три круглосуточных пункта. Они располагаются в приемном покое кировских городских больниц №5 и №9, а также Регионального эндокринологического центра на улице Свободы, 59.

Прививка является бесплатной. С собой необходимо взять паспорт, СНИЛС и полис ОМС.