В Кирове создали сайт с популярными маршрутами велопрогулок по региону

С помощью сайта кировчане смогут найти для себя подходящий маршрут. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Для кировчан создали сайт с популярными маршрутами велопрогулок по региону. Об этом сообщает областной Центр развития туризма.

Интернет-портал создали в целях продолжения проекта «За здоровьем на велосипеде», который реализуется в нашем регионе с 2013 года. В его же рамках в Кирове работает велошкола, обучающая всех любителей двухколесного транспорта базовым навыкам вождения и, конечно, правилам дорожного движения. Заведение также организует и проводить поездки на природу.

Сам сайт дает возможность навигации по заранее созданным маршрутам, которые проверены опытными велосипедистами и поделены на портале по уровням сложности и протяженности. Пользователи смогут записаться с его помощью на бесплатные уроки, где их обучат основам велотуризма, а также в поход с группой. Есть возможность и самостоятельно пройти выбранный маршрут.

Посмотреть на сайт можно по этой ссылке.