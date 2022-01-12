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Общество12 января 2022 5:26

В Кирове создали сайт с популярными маршрутами велопрогулок по региону

Он поможет гостям и жителям области в самостоятельных поездках
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
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С помощью сайта кировчане смогут найти для себя подходящий маршрут.

С помощью сайта кировчане смогут найти для себя подходящий маршрут.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Для кировчан создали сайт с популярными маршрутами велопрогулок по региону. Об этом сообщает областной Центр развития туризма.

Интернет-портал создали в целях продолжения проекта «За здоровьем на велосипеде», который реализуется в нашем регионе с 2013 года. В его же рамках в Кирове работает велошкола, обучающая всех любителей двухколесного транспорта базовым навыкам вождения и, конечно, правилам дорожного движения. Заведение также организует и проводить поездки на природу.

Сам сайт дает возможность навигации по заранее созданным маршрутам, которые проверены опытными велосипедистами и поделены на портале по уровням сложности и протяженности. Пользователи смогут записаться с его помощью на бесплатные уроки, где их обучат основам велотуризма, а также в поход с группой. Есть возможность и самостоятельно пройти выбранный маршрут.

Посмотреть на сайт можно по этой ссылке.