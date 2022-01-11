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Происшествия11 января 2022 14:01

В Зуевском районе пьяный водитель попытался дать взятку автоинспектору

Сотрудник ДПС отказался от денег и сообщил о произошедшем в полицию
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
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Мужчина попытался предложить автоинспектору 27 тысяч рублей.

Мужчина попытался предложить автоинспектору 27 тысяч рублей.

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Зуевском районе пьяный водитель попытался дать взятку инспектору ДПС. Теперь на него заведено уголовное дело. Об этом рассказали в областном Следкоме.

Инцидент произошел 3 января около 23 часов в районе села Мухино. Автоинспекторы остановили автомобиль, за рулем которого сидел пьяный мужчина. Будучи уже пересаженным в патрульную машину, он попытался избежать грядущей ответственности, дав взятку одному из автоинспекторов. Сумма оказалась довольно внушительной - более 27 тысяч рублей. Инспектор от денег отказался и сообщил о произошедшем в дежурную часть.

На мужчину завели уголовное дело за покушение на дачу взятки должностному лицу, находящемуся при исполнении. Сейчас его расследование продолжается.