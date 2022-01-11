В Зуевском районе пьяный водитель попытался дать взятку автоинспектору

Мужчина попытался предложить автоинспектору 27 тысяч рублей. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Зуевском районе пьяный водитель попытался дать взятку инспектору ДПС. Теперь на него заведено уголовное дело. Об этом рассказали в областном Следкоме.

Инцидент произошел 3 января около 23 часов в районе села Мухино. Автоинспекторы остановили автомобиль, за рулем которого сидел пьяный мужчина. Будучи уже пересаженным в патрульную машину, он попытался избежать грядущей ответственности, дав взятку одному из автоинспекторов. Сумма оказалась довольно внушительной - более 27 тысяч рублей. Инспектор от денег отказался и сообщил о произошедшем в дежурную часть.

На мужчину завели уголовное дело за покушение на дачу взятки должностному лицу, находящемуся при исполнении. Сейчас его расследование продолжается.