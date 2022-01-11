В хостеле Кирово-Чепецке прокуратура нашла нарушения пожарной безопасности

Проверка прошла в хостеле по улице Островского. Фото: прокуратура Кировской области

В Кирово-Чепецке владельцу одного из местных хостелов внесли представление за нарушения пожарной безопасности. Об этом сообщает областная прокуратура.

Проверка работы хостела на улице Островского прошла на днях с участием сотрудников МЧС. В ее ходе выявили множественные нарушения. В частности, в гостевом доме обнаружились проблемы с пожарной сигнализацией, аварийным освещением на путях эвакуации, техобслуживанием и сопровождением объекта спецорганизацией и другие.

Руководителю «Центра промышленного обслуживания», которое использует этот хостел, внесли представление. Владельцы обязаны устранить все найденные нарушения.