В Кировской области столкнулись три грузовика

В результате столкновения пострадали три человека. Фото: vk.com/gibdd43

В Верхошижемском районе произошло тройное ДТП с участием трех грузовиков. Об этом сообщает региональная ГИБДД.

Авария произошла 11 января в 12.15 на 71 км трассы «Киров-Советск-Яранск». Как сообщает ведомство, грузовик «УРАЛ» столкнулся с встречной фурой «Скания». Последняя из-за удара врезалась в «КамАЗ»-снегоуборщик, ехавший ей навстречу.

К счастью, ДТП не окончилось трагедией - никто не погиб. Трое человек пострадали в результате столкновений - судя по всему, это сами водители грузовиков. Степень тяжести полученных травм не уточняется.

Сейчас на участке, где произошла авария, временно ограничили движение. На месте ДТП работает полиция. Все условия и обстоятельства происшествия устанавливаются.