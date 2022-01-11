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Общество11 января 2022 11:20

В Кирове женщина потеряла 150 тысяч рублей, пытаясь получить бесплатные роллы

Сейчас полиция ищет мошенников
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
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Обманутая горожанка ввела реквизиты карты на неизвестном ресурсе.

Обманутая горожанка ввела реквизиты карты на неизвестном ресурсе.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове женщина хотела получить в подарок бесплатные роллы и отдала за них все сбережения с карты. Об этом случае рассказали в областном УМВД.

Как оказалось, 51-летняя кировчанка увидела в Интернете рекламу от якобы банка - мол, их клиенты могут получить роллы в подарок. Следуя инструкции, женщина ввела реквизиты своей карты на неизвестном портале, а также код из пришедшей смс-ки. Неладное горожанка заподозрила на следующий день, когда не смогла войти в личный кабинет, и обратилась в банк. Там ей и сообщили, что средства с ее карты выведены. Ущерб составил 150 тысяч рублей.

Сейчас полиция пытается разыскать преступника. Кировчан предупреждают: не вводите и не разглашайте реквизиты своих карт, а также логины и пароли, на незнакомых сайтах, и внимательно проверяйте адрес ресурса, на котором находитесь.