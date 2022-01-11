В Нолинске под колесами иномарки пострадала 48-летняя женщина

Авария произошла в утренние часы в безлюдном месте. Фото: vk.com/gibdd43

В понедельник, 10 января, в Нолинске произошло ДТП с участием пешехода. Неприятный инцидент случился в 8 часов 15 минут на улице Максима Горького у дома №28А. Об этом рассказали в региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 42-летний водитель автомобиля «Киа Рио» вовремя не заметил 48-летнюю женщину-пешехода и не успел затормозить. В результате пострадавшая, которая шла по нерегулируемому переходу получила различные травмы. Потребовалась ли ей госпитализация пока не сообщается.

Всего за прошедшие сутки на территории Кировской области произошло два ДТП, в которых пять человек получили травмы. Сотрудники ГИБДД просят водителей и пешеходов соблюдать правила дорожного движение, быть внимательными и осторожными.