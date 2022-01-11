В Кирове нелегального лесоруба выдал звук бензопилы

На месте преступления правоохранители обнаружили спиленные поленья и бензопилу Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Кировские росгвардейцы поймали нелегального лесоруба. Для дальнейшего разбирательства подозреваемого доставили в полицейский участок. Информацию об этом предоставили в пресс-службе вневедомственной охраны.

Установлено, что кировчанин занимался незаконной рубкой леса в лесном массиве Северо-Западного проезда областного центра. Звук рычащей бензопилы услышали правоохранители, патрулировавшие улицы.

Следуя на громкий звук, представители росгвардейцы заметили мужчину, который грузил напиленные поленья в прицеп мотоблока. Теперь 32-летний нарушитель получит заслуженное наказание.