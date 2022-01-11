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Происшествия11 января 2022 9:27

В Кирове закрыли очередной незаконный игорный клуб на Пролетарской

Организатору азартных игр грозит реальный тюремный срок
Алексей Романов
Алексей Романов
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Во время обыска из помещения изъяли компьютеры и другое специальное оборудование

Во время обыска из помещения изъяли компьютеры и другое специальное оборудование

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Кирове задержали 21-летнего местного жителя, подозреваемого в организации незаконного игорного клуба. Теперь молодому человеку грозит до двух лет лишения свободы. Об этом сообщили в областном следственном комитете.

По версии сотрудников ведомства, кировчанин проводил азартные игры на протяжении декабря 2021 года в одном из помещений на улице Пролетарской. За свои «услуги» он брал со своих клиентов деньги. Во время обыска следователи изъяли запрограммированные компьютеры и другое специальное оборудование.

Отметим, что организация игровых клубов разрешена в нашей стране только на территориях Алтайского Приморского и Краснодарского края, а также Калининградской области и республики Крым. В остальных субъектах проведение азартных игр считается незаконным.