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Общество11 января 2022 8:53

В Советском районе прокуратура требует лишить водительских прав тракториста с расстройством личности

Работники ведомства направили иск в суд
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
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Тракториста требуют лишить водительских прав.

Тракториста требуют лишить водительских прав.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Советском районе прокуратура требует лишить водительских прав тракториста с психическим расстройством. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, в ходе проверки исполнения требований законодательства о безопасности дорожного движения выявили местного жителя с водительскими правами тракториста-машиниста. Как выяснилось позднее, мужчина состоит на учете у врача-психиатра. Из-за сосудистого заболевания мозга у него развилось органическое расстройство личности. Управлять каким-либо транспортом с подобными болезнями запрещено.

Прокурор Советского района направил в суд административное исковое заявление. На данный момент его рассмотрение продолжается.