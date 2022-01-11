В Советском районе прокуратура требует лишить водительских прав тракториста с расстройством личности

Тракториста требуют лишить водительских прав. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Советском районе прокуратура требует лишить водительских прав тракториста с психическим расстройством. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, в ходе проверки исполнения требований законодательства о безопасности дорожного движения выявили местного жителя с водительскими правами тракториста-машиниста. Как выяснилось позднее, мужчина состоит на учете у врача-психиатра. Из-за сосудистого заболевания мозга у него развилось органическое расстройство личности. Управлять каким-либо транспортом с подобными болезнями запрещено.

Прокурор Советского района направил в суд административное исковое заявление. На данный момент его рассмотрение продолжается.