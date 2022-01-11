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Общество11 января 2022 8:43

В Кирове без малого 70 домов останутся без холодной воды

Причиной отключения станут ремонтные работы
Алексей Романов
Алексей Романов
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Воды не будет до завершения ремонтно-восстановительных работ

Воды не будет до завершения ремонтно-восстановительных работ

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В среду, 12 января, более 60 многоквартирных домов Кирова останутся без холодного водоснабжения. Виной тому станет проведение ремонтных работ на сетях. Об этом сообщили в МУП « Водоканал».

По данным представителей ресурсоснабжающей организации, перебои с подачей ресурса будут отмечаться в домах, расположенных на улицах Ленина, Гражданской, Мирной, Горького, Целинной, Матросова, Широнинцев, Цеховой, Добролюбова и Чернышевского в Ленинском и Октябрьском районах областного центра.

Для жильцов организуют подвоз питьевой воды. Более подробно ознакомиться с графиком и адресами можно здесь.