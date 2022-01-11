«Не могу понять, что не устраивает пассажиров»: Денис Пырлог прокомментировал жалобы кировчан на новые автобусы

Одна из причин недовольства кировчан - узкие проходы в новых автобусах. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кировчане неожиданно начали жаловаться на новые ЛиАЗы, закупленные ОАО «КПАТ». Наиболее вызывающие негатив факторы - узкие проходы и отсутствие накопительной площадки в задней части автобуса. Об этом рассказал в своем телеграм-канале Денис Пырлог, руководитель АТП.

- Нередко читаю негативные комментарии и не могу понять, что не устраивает пассажиров. «Слишком узкий проход» - но позвольте, вы же сами просили больше сидячих мест. Вот и купили автобусы с количеством мест для сидения 28-30, расположенных в два ряда с каждой стороны, из-за чего и заужен проход. Тут либо меньшее количество сидячих мест, либо узкий проход. Другого не дано, - недоумевает Пырлог.

Отсутствие накопительной площадки в задней части автобуса руководитель АТП объясняет конструктивной особенностью низкопольных автобусов: «по-другому не расположить силовой агрегат в совокупности с трансмиссией».

- Как ни крути, никогда общественный транспорт не будет устраивать всех пассажиров. Предложите «идеальный» автобус, ну а мы рассмотрим! - прокомментировал Пырлог недовольство горожан.