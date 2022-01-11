Полицейские Омутнинского района нашли заблудившегося в ночном лесу охотника

Отыскать охотника помогли местные жители на снегоходах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Омутнинском районе полицейские и неравнодушные граждане смогли в короткие сроки отыскать заблудившегося в лесу охотника. Мужчину живым и невредимым доставили домой. Об этом сообщили в УМВД России по Кировской области.

По данным стражей порядка, охотник позвонил на пульт дежурного около 19 часов вечера и сказал, что заблудился. На поиски на снегоходах незамедлительно выехал весь личный состав отдела, а также местные активисты.

Отыскать мужчину в темном, заснеженном лесу удалось, двигаясь по лыжному следу охотника. Поиски продолжались до 23 часов.