За первые 9 дней Нового года в кировском перинатальном центре родилось 177 детей

Девять малышей родилось в Кирове в первый день Нового года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За праздничные и выходные дни, с 1 по 9 января, в кировском клиническом перинатальном центре на свет появились 177 малышей. Из них 9: 4 девочки и 5 мальчиков - в первый день Нового года. Об этом рассказали в региональном Минздраве.

Напомним, что в июне прошлого года для беременных женщин, заразившихся коронавирусом, на базе Больницы скорой помощи открыли инфекционное родильное отделение. За период работы стационара туда поступили 904 женщины. Всего в госпитале родилось 132 ребенка.

Кроме того в 2021 году врачами Кирова продолжилась работа по проведению процедуры ЭКО. Благодаря ей на свет появились 320 малышей. Данная технология применяется в нашем регионе на протяжении уже 10 лет и хорошо себя зарекомендовала.