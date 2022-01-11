В Кирове пассажирский автобус наехал на две легковушки и снес фонарный столб

По предварительным данным водитель автобуса отвлекся от управления. Фото: vk.com/gibdd43

В понедельник, 10 января, в Кирове произошло серьезное ДТП с участием пассажирского автобуса. Авария случилась около 20 часов на улице Воровского в районе дома №79. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По информации сотрудников ГИБДД, водитель автобуса №39 марки «ЛИАЗ» не справился с управлением и наехал на припаркованные на обочине легковые автомобили «Мазда Демио» и «Лада Гранта ». После чего врезался в опору уличного освещения. В результате ДТП четыре человека: 18 и 25-летние молодые люди и 31 и 56-летние женщины получили травмы.

Как написал в своем телеграмме генеральный директор кировского АО «АТП» Денис Пырлог, водитель «отвлекся от управления», несмотря на то, что имеет большой опыт. В настоящее время проводится доследственная проверка. По ее завершении будет вынесено окончательное решение.