Число заболевших СOVID-19 в Кировской области продолжает снижаться

В отделении реанимации медики борются за жизни 159 кировчан с положительным ПЦР-тестом Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кировской области, по данным регионального оперштаба, на 11 января 2022 года выявлено 154 новых случая заражения коронавирусом. За предыдущие сутки из инфекционных отделений выписали 131 человека, выздоровевшего от опасной болезни.

В стационарах проходят лечение 1349 пациентов с COVID-19. В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 159 жителей области, 17 из них подключены к аппаратам ИВЛ. За весь период пандемии, по состоянию на 10 января, от инфекции в регионе скончались 773 человека.

На дому лечится 2641 житель области. В медучреждения для прохождения компьютерной томографии легких за прошедшие сутки были направлены 238 человек. В прививочных пунктах вакцинировались 2029 кировчан.