В Кировской области до конца 2023 года построят 15 новых школ

Сейчас в Кирове строятся две школы из запланированных 15. Фото: Анастасия КАЛАШНИКОВА

В Кировской области намереваются построить рекордное количество новых школ в ближайшие годы. Об этом рассказал глава региона Игорь Васильев.

В 2021 году Министерство образования Кировской области приняло участие в конкурсном отборе новой демографической субсидии, в соответствии с которой по всей России появятся не менее 1300 новых школ. Участие прошло успешно. Таким образом, в ближайшие пару лет в регионе намереваются возвести 15 общеобразовательных учреждений. На данный момент две из них уже строят в Кирове. Еще 12 учебных заведений появятся в областном центре в 2022-2023 годы, а одно - в Нолинске.

- Мы провели огромную работу для привлечения федеральных средств в развитие инфраструктуры сферы образования региона. Благодаря реализации инициативы президента в кировских школах будет создано 10 тысяч дополнительных мест. Это позволит решить важнейший вопрос, связанный с переходом на одну смену обучения. Кроме того, в результате появится возможность воплотить проект «Школа полного дня» на базе новых образовательных организаций с современной масштабной инфраструктурой, - сказал Игорь Васильев.

Стоит отметить также, что масштабное строительство школ в Кировской области прошло в рамках реализации шести региональных проектов, включенных в нацпрограмму «Демография».