В январе депутаты кировского ОЗС обсудят формирование тарифов ЖКХ

Заксобрание утвердило план контрольных мероприятий на 2022 год. Фото: zsko.ru

Новый рабочий год для депутатов кировского ОЗС начнется с обсуждения тарифов ЖКХ. План контрольной деятельности Заксобрания на 2022 год опубликовали на официальном сайте.

Так, в январе народные избранники заслушают и обсудят размеры платы за тепловую энергию, услуги водоснабжения и водоотведения на территории региона на 2022 год. Докладчиком выступит Региональная служба по тарифам. В феврале депутаты узнают о ходе реализации нацпроектов в Кировской области и выслушают доклад уполномоченного по правам человека в регионе за минувший год. В мае будет решаться вопрос о переселении из аварийного жилья и так далее.

Всего в план включено 14 пунктов. Ознакомиться с ними можно здесь.