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Общество11 января 2022 6:08

В Котельниче местное предприятие оштрафовали на 400 тысяч рублей за сброс отходов на почву

По данному факту также расследуется уголовное дело
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
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Жалобы на слив предприятием отходов на почву начались летом 2021 года. Фото: vk.com/priroda_43

Жалобы на слив предприятием отходов на почву начались летом 2021 года. Фото: vk.com/priroda_43

В Котельниче выявили виновного в сбросе отходов на почву. Как выяснилось, это делало ООО «Урал», учрежденное гражданином Китайской Народной Республики. Об этом сообщает областное Минохраны окружающей среды.

История началась летом 2021 года, когда в соцсетях появились жалобы на слив производственных стоков на почву. Специалисты министерства провели проверку и отобрали пробы отходов. Результаты подтвердили загрязнение сбросами предприятия. Материалы направили в районную прокуратуру, а также возбудили дело об административном правонарушении.

Как сообщает министерство, директор предприятия настаивал на освобождении от штрафа. Однако избежать наказания не удалось: теперь ему придется заплатить 400 тысяч рублей. Кроме того, по факту загрязнения почвы производственными отходами возбуждено и расследуется уголовное дело.