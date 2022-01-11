В Котельниче местное предприятие оштрафовали на 400 тысяч рублей за сброс отходов на почву

Жалобы на слив предприятием отходов на почву начались летом 2021 года. Фото: vk.com/priroda_43

В Котельниче выявили виновного в сбросе отходов на почву. Как выяснилось, это делало ООО «Урал», учрежденное гражданином Китайской Народной Республики. Об этом сообщает областное Минохраны окружающей среды.

История началась летом 2021 года, когда в соцсетях появились жалобы на слив производственных стоков на почву. Специалисты министерства провели проверку и отобрали пробы отходов. Результаты подтвердили загрязнение сбросами предприятия. Материалы направили в районную прокуратуру, а также возбудили дело об административном правонарушении.

Как сообщает министерство, директор предприятия настаивал на освобождении от штрафа. Однако избежать наказания не удалось: теперь ему придется заплатить 400 тысяч рублей. Кроме того, по факту загрязнения почвы производственными отходами возбуждено и расследуется уголовное дело.