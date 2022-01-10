В Кирове в ближайшие три дня вывезут снег с 40 участков

График составлен на 11, 12 и 13 января. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Кирове сформировали график вывоза снега на 11, 12 и 13 января. Об этом сообщает горадминистрация.

Отметим, что все работы проводятся преимущественно в ночное время. Так, к утру 11 января завалы вывезут со следующих 20 участков:

- ул. Свободы - от Блюхера до железнодорожного переезда;

- ул. Торфяная;

- ул. Азина - от Володарского до Карла Маркса;

- ул. Милицейская - от Ленина до Урицкого;

- ул. Советская - четная сторона до железнодорожного переезда (Нововятский район);

- ул. Сурикова - от Воровского до Некрасова;

- пр-т Строителей (Киров);

- ул. Молодой Гвардии - от Стального переулка до ул. Карла Маркса;

- ул. Маклина - от Октябрьского проспекта до Хлебозаводского проезда;

- Стальной переулок;

- ул. Московская - проезд от ул. Производственной до проспекта Строителей);

- ул. Пролетарская - от Казанской до Октябрьского проспекта;

- ул. К. Маркса - от Октябрьского проспекта до ул. Профсоюзной;

- ул. К. Маркса - от Профсоюзной до парковок на Воровского;

- ул. Мира, Левитана, Блюхера, Горбуновой, Захватаева, Заводская - на всем протяжении.

12 января техника будет работать на следующих улицах:

- Карла Маркса - от Комсомольской до Блюхера;

- Чапаева - от привокзальной площади до ул. Красина;

- Красина - от Чапаева до Щорса;

- Красный Химик;

- Водопроводная - от Молодой Гвардии до Воровского;

- Советская - от ж/д переезда до ул. Коммунистической (Нововятский район);

- Некрасова - от Октябрьского проспекта до ул. Горького;

- Карла Маркса, Мира - на всем протяжении.

От снега в этот день почистят также Театральную площадь.

13 января от снега почистят:

- ул. Красина - от Попова до Зеленой;

- ул. Маклина - от Карла Маркса до Октябрьского проспекта;

- ул. Ленина (Нововятский район);

- ул. Труда - от Ленина до Загородной;

- ул. Малая Производственная;

- ул. Подгорная;

- ул. Спасская - от Октябрьского проспекта до ул. Ленина;

- ул. Деповская, Украинская, А. Зянкина - на всем протяжении.

Водителей просят не парковать транспорт в зоне уборки.