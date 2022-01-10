В Кирове в ближайшие три дня вывезут снег с 40 участков

График составлен на 11, 12 и 13 января.
Фото: Евгения ГУСЕВА
В Кирове сформировали график вывоза снега на 11, 12 и 13 января. Об этом сообщает горадминистрация.
Отметим, что все работы проводятся преимущественно в ночное время. Так, к утру 11 января завалы вывезут со следующих 20 участков:
- ул. Свободы - от Блюхера до железнодорожного переезда;
- ул. Торфяная;
- ул. Азина - от Володарского до Карла Маркса;
- ул. Милицейская - от Ленина до Урицкого;
- ул. Советская - четная сторона до железнодорожного переезда (Нововятский район);
- ул. Сурикова - от Воровского до Некрасова;
- пр-т Строителей (Киров);
- ул. Молодой Гвардии - от Стального переулка до ул. Карла Маркса;
- ул. Маклина - от Октябрьского проспекта до Хлебозаводского проезда;
- Стальной переулок;
- ул. Московская - проезд от ул. Производственной до проспекта Строителей);
- ул. Пролетарская - от Казанской до Октябрьского проспекта;
- ул. К. Маркса - от Октябрьского проспекта до ул. Профсоюзной;
- ул. К. Маркса - от Профсоюзной до парковок на Воровского;
- ул. Мира, Левитана, Блюхера, Горбуновой, Захватаева, Заводская - на всем протяжении.
12 января техника будет работать на следующих улицах:
- Карла Маркса - от Комсомольской до Блюхера;
- Чапаева - от привокзальной площади до ул. Красина;
- Красина - от Чапаева до Щорса;
- Красный Химик;
- Водопроводная - от Молодой Гвардии до Воровского;
- Советская - от ж/д переезда до ул. Коммунистической (Нововятский район);
- Некрасова - от Октябрьского проспекта до ул. Горького;
- Карла Маркса, Мира - на всем протяжении.
От снега в этот день почистят также Театральную площадь.
13 января от снега почистят:
- ул. Красина - от Попова до Зеленой;
- ул. Маклина - от Карла Маркса до Октябрьского проспекта;
- ул. Ленина (Нововятский район);
- ул. Труда - от Ленина до Загородной;
- ул. Малая Производственная;
- ул. Подгорная;
- ул. Спасская - от Октябрьского проспекта до ул. Ленина;
- ул. Деповская, Украинская, А. Зянкина - на всем протяжении.
Водителей просят не парковать транспорт в зоне уборки.