В Кирове объем ежесуточно вывозимого снега увеличили до 12 тысяч кубометров

Снег с улично-дорожной сети вывозят преимущественно в вечернее и ночное время. Фото: admkirov.ru

После сильного снегопада, начавшегося вечером 9 января, подрядные организации Кирова в короткие сроки приступили к своей работе. На улицы города было выведено максимальное количество спецтехники. Об этом сообщили в горадминистрации.

По словам властей областного центра, в первую очередь расчищали пешеходные зоны, подъезд к остановкам общественного транспорта и лестничные марши. Большое внимание уделяется очистке от снега проходов и подъездов к детским садам, школам, поликлиникам и другим социально-значимым объектам.

Объемы снежных масс, вывозимых за сутки, увеличены до 12 тысяч кубометров. В настоящее время формируется перечень участков, с которых вывезут снег в ближайшие три дня. Он составляется исходя из жалоб кировчан и информации, поступившей от специалистов дежурных объездов.