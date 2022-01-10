В Лузском районе водитель грузовика насмерть задавил пешехода

Трагический инцидент произошел в темное время суток. Фото: vk.com/gibdd43

В субботу, 8 января, в Лузском районе произошло смертельное ДТП. Трагедия случилась в 19 часов 5 минут на 1 км автомобильной дороги Луза-Лальск-Аксеновская. Информацию об этом сообщили в Госавтоинспекции по Кировской области.

По данным сотрудников ГИБДД, 38-летний водитель грузового автомобиля «МАЗ» с прицепом не заметил 54-летнего пешехода и не смог вовремя затормозить. В результате столкновения мужчина погиб.

Напомним, что в тот же день в Кирово-Чепецком районе под колесами автомобиля погибла 67-летняя женщина. Установлено, что потерпевшая переходила дорогу по «зебре».

Всего же за праздничные и выходные дни на территории Кировской области произошло 33 ДТП, в которых шесть человек погибли и 44 получили травмы.