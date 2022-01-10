За новогодние праздники на дорогах Кировской области поймали 146 нетрезвых водителей

Водителей останавливали не только на улицах города, но также и на въездах и выездах из него Фото: Олег УКЛАДОВ

За минувшие новогодние выходные дни на дорогах Кировской области задержали 146 пьяных водителей. Еще 83 человека сели за руль без прав. Всего же за время долгих праздничных дней сотрудники ГИБДД пресекли 2075 нарушений правил дорожного движения.

Представители дорожного правопорядка напоминают, что вождение в нетрезвом виде наказывается штрафом в размере 30 тысяч рублей. Кроме того, водители лишаются прав на срок от полутора до двух лет. За повторное нарушение грозит уже уголовная ответственность.

Жителей области просят сообщать о пьяных за рулем по телефону: 8(8332) 588-888 или 02. Своевременное выявление таких автолюбителей поможет предотвратить множество ДТП и сохранить ни одну человеческую жизнь.