В Кирове задержали молодого человека, пытавшегося задушить таксиста

В настоящее время решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Рождество, 7 января, в Кирове чуть не произошло умышленное убийство водителя такси. Подозреваемый задержан и в отношении него возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в областном Следкоме.

По версии сотрудников ведомства, 21-летний кировчанин вызвал такси к одному из домов, расположенных на улице Мостовицкой. Находясь на заднем сидении, подозреваемый накинул веревку на шею 34-летнего водителя и попытался его задушить.

К счастью таксист сумел оказать активное сопротивление. После чего пассажир выбежал из машины и скрылся с места преступления. Вскоре жителя областного центра поймали и доставили в полицейский участок.

В настоящее время решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу. Устанавливаются мотивы преступления. Расследование продолжается.