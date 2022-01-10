Прогноз погоды в Кирове с 10 по 14 января 2022 года: резкие перепады температуры и давления

Большинство рабочих дней окажутся пасмурными и снежными Фото: Иван МАКЕЕВ

Завершились новогодние праздники и жители Кировской области вошли в трудовые будни. Погода на первой рабочей неделе преподнесет немало сюрпризов. «Комсомолка» подготовила традиционный прогноз на предстоящие пять дней.

Понедельник, 10 января

Температура воздуха днем будет держаться на отметке - 8 градусов. Пройдет достаточно сильный снегопад. К вечеру немного похолодает и снег прекратится. Сильного ветра не ожидается. Его скорость составит 3-4 м/с. Атмосферное давление в пределах нормы - 750 мм ртутного столба.

Вторник, 11 января

За окном продолжит холодать! Утром столбик термометра опустится до -13 градусов. С приходом антициклона прогнозируется ясная погода без осадков. Ветер северо-восточный 4 м/c. Однако синоптики ожидают кратковременные порывы до 9 м/c. Атмосферное давление близкое к идеальному - 756 мм ртутного столба.

Среда, 12 января

За окном мороз и солнце. Столбик термометра окажется на отметке - 23 градуса. Ветер слабый, восточный 2-3 м/с. Снега ждать не стоит. К вечеру похолодает до - 25 градусов. Атмосферное давление останется прежним - 756 мм ртутного столба.

Четверг, 13 января

Станет значительно теплее. Регион вновь накроет циклон, принеся с собой снег. Температура воздуха поднимется до -13 градусов. Ветер подует с юго-запада со скоростью 5 м/c. Атмосферное давление опустится до 736 мм ртутного столба.

Пятница, 14 января

В последний день рабочей недели еще потеплеет. Термометр покажет -7 градусов. Выпадет небольшой снежок. Ветер южный 3-4 м/с. Атмосферное давление упадет до 720 мм ртутного столба. Метеозависимым кировчанам следует внимательнее следить за своим самочувствием и по необходимости обращаться за медицинской помощью.