За сутки в Кировской области коронавирус выявили у 156 человек

Компьютерную томографию легких за прошедшие 24 часа прошли 149 кировчан Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кировской области, по данным регионального оперштаба, на 10 января 2022 года выявлено 156 новых случаев заражения коронавирусом. За предыдущие сутки из инфекционных отделений выписали 39 человек, выздоровевших от опасной болезни.

В стационарах проходят лечение 1399 пациентов с COVID-19. В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 165 жителей области, 18 из них подключены к аппаратам ИВЛ. За весь период пандемии, по состоянию на 9 января, от инфекции в регионе скончался 771 человек.

На дому лечатся 2676 жителей области.В медучреждения для прохождения компьютерной томографии легких за прошедшие сутки были направлены 149 человек. В прививочных пунктах вакцинировались 257 кировчан.