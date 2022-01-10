Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
-8°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье10 января 2022 7:00

За сутки в Кировской области коронавирус выявили у 156 человек

В инфекционных стационарах лечатся почти 1400 пациентов
Алексей Романов
Алексей Романов
КомментироватьОставить комментарий(0)
Компьютерную томографию легких за прошедшие 24 часа прошли 149 кировчан

Компьютерную томографию легких за прошедшие 24 часа прошли 149 кировчан

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кировской области, по данным регионального оперштаба, на 10 января 2022 года выявлено 156 новых случаев заражения коронавирусом. За предыдущие сутки из инфекционных отделений выписали 39 человек, выздоровевших от опасной болезни.

В стационарах проходят лечение 1399 пациентов с COVID-19. В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 165 жителей области, 18 из них подключены к аппаратам ИВЛ. За весь период пандемии, по состоянию на 9 января, от инфекции в регионе скончался 771 человек.

На дому лечатся 2676 жителей области.В медучреждения для прохождения компьютерной томографии легких за прошедшие сутки были направлены 149 человек. В прививочных пунктах вакцинировались 257 кировчан.