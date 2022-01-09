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Общество9 января 2022 13:38

Более 11 тысяч живых елок Кировская область отправила в другие регионы перед Новым годом

Главный символ праздника получили жители 6 субъектов России
Алексей Романов
Алексей Романов
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Перед отправкой ели получают специальный карантинный сертификат

Перед отправкой ели получают специальный карантинный сертификат

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В прошлом году Кировская область отправила в другие субъекты нашей страны 11,2 тысячи живых елок. Перед тем как вывезти главный символ Нового года обязательно оформлялся специальный карантинный сертификат. Об этом сообщили в региональном Россельхознадзоре.

Всего было выписано 98 разрешающих вывозку документов. После чего тысячи елки поступили в Нижегородскую, Ленинградскую, Пензенскую, Московскую области и республику Чувашия.

Отметим, что обязательный карантинный сертификат необходим по причине того, что наша область находится в зоне риска по распространению древесных вредителей. Это сделано с целью недопущения заражения еловых деревьев в других регионах России.