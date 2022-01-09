Более 11 тысяч живых елок Кировская область отправила в другие регионы перед Новым годом

Перед отправкой ели получают специальный карантинный сертификат Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В прошлом году Кировская область отправила в другие субъекты нашей страны 11,2 тысячи живых елок. Перед тем как вывезти главный символ Нового года обязательно оформлялся специальный карантинный сертификат. Об этом сообщили в региональном Россельхознадзоре.

Всего было выписано 98 разрешающих вывозку документов. После чего тысячи елки поступили в Нижегородскую, Ленинградскую, Пензенскую, Московскую области и республику Чувашия.

Отметим, что обязательный карантинный сертификат необходим по причине того, что наша область находится в зоне риска по распространению древесных вредителей. Это сделано с целью недопущения заражения еловых деревьев в других регионах России.