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Общество9 января 2022 12:41

В многоквартирных домах Кировской области замена старых лифтов идет опережающими темпами

За три года установлено уже более тысячи «подъемников»
Алексей Романов
Алексей Романов
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Новые лифты значительно улучшат жизнь кировчан, проживающих в многоквартирных домах

Новые лифты значительно улучшат жизнь кировчан, проживающих в многоквартирных домах

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Кировской области замена старых лифтов в многоквартирных домах ведется с серьезным опережением плана. За три года установили 1076 новых «подъемников». Этот показатель достиг уже более 87 % намеченного графика программы 2018-2024. Об этом рассказали в региональном правительстве.

Кроме того, продолжается и капитальный ремонт лифтового оборудования, чей средний возраст достиг 25 лет. Такие агрегаты обслуживаются в первоочередном порядке.

Замена оставшихся 149 лифтов будет проведена до 2024 года. Все работы ведутся согласно ранее утвержденным срокам.