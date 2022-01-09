В многоквартирных домах Кировской области замена старых лифтов идет опережающими темпами

Новые лифты значительно улучшат жизнь кировчан, проживающих в многоквартирных домах Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Кировской области замена старых лифтов в многоквартирных домах ведется с серьезным опережением плана. За три года установили 1076 новых «подъемников». Этот показатель достиг уже более 87 % намеченного графика программы 2018-2024. Об этом рассказали в региональном правительстве.

Кроме того, продолжается и капитальный ремонт лифтового оборудования, чей средний возраст достиг 25 лет. Такие агрегаты обслуживаются в первоочередном порядке.

Замена оставшихся 149 лифтов будет проведена до 2024 года. Все работы ведутся согласно ранее утвержденным срокам.