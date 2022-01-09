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Общество9 января 2022 11:36

В 2022 году в Кировской области благоустроят 72 двора и 64 общественные территории

Работы выполнят в рамках реализации федерального и национального проектов
Алексей Романов
Алексей Романов
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Благодаря экономии бюджетных средств получится благоустроить много общественных объектов вне плана

Благодаря экономии бюджетных средств получится благоустроить много общественных объектов вне плана

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В наступившем 2022 году в Кировской области продолжится благоустройство придомовых и общественных территорий. На эти цели выделят более 493 млн рублей, из которых свыше 474 млн - средства федерального бюджета. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Работы подрядные организации выполнят в рамках реализации национального и федерального проектов «Жилье и городская среда» и «Формирование комфортной городской среды». Кроме того, продолжится и выполнения программ по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселений таких, как Яранск и Вятские Поляны.

Опыт прошлых лет показывает, что благодаря конкурсному отбору подрядчиков, удается существенно сэкономить выделенные бюджетные средства. Деньги направляются на ремонт и модернизацию других социально-значимых объектов.