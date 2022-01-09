В Кировской области за сутки COVID-19 подтвердился у 155 человек

В отделении реанимации находятся 160 жителей региона Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кировской области, по данным регионального оперштаба, на 9 января 2022 года выявлено 155 новых случаев заражения коронавирусом. За предыдущие сутки из инфекционных отделений выписали 55 человек, выздоровевших от опасной болезни.

В стационарах проходят лечение 1396 пациентов с COVID-19. В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 160 жителей области, 25 из них подключены к аппаратам ИВЛ. За весь период пандемии от инфекции в регионе скончался 771 человек.

На дому лечатся 2669 жителей области. В медучреждения для прохождения компьютерной томографии легких за прошедшие сутки были направлены 188 человек. В прививочных пунктах вакцинировались 195 кировчан.