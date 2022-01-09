В 45 многоквартирных домах Кирова отключили холодную воду

Воду обещают дать сразу после завершения ремонтных работ на сетях Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В воскресенье, 9 января, десятки домов Кирова остались без холодного водоснабжения. Виной тому стал прорыв на трубопроводе. Об этом сообщили в МУП «Водоканал».

По данным сотрудников ресурсоснабжающей организации, перебои с подачей ресурса отмечены в домах, расположенных на улицах Широнинцев, Цеховой, Добролюбова, Лепсе, Чернышевского, Молодой Гвардии и Стальной в Октябрьском и Ленинском районах областного центра.

На месте аварии работает дежурная бригада. Для жильцов организован подвоз питьевой воды. Более подробно узнать о точных адресах и графике можно на официальном сайте «Водоканала».