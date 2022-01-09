Кировчанин проник на охраняемое предприятие, перебравшись через трехметровый забор

Сотрудники вневедомственной охраны прибыли на место преступления в считанные минуты. Фото: 43.rosguard.gov.ru

В Кирове поймали 24-летнего мужчину, который незаконно проник на охраняемый комбинат областного центра. Молодого человека задержали представители Росгвардии. Об этом рассказали пресс-службе вневедомственной охраны.

Установлено, что сигнал «тревога» поступил на пульт с одного из предприятий города. На место незамедлительно прибил ближайший экипаж росгвардейцев.

Правоохранители обнаружили молодого кировчанина, который перелез через трехметровый забор. Молодой человек был пьян и говорил, что за ним гонятся неизвестные.

В ходе допроса выяснилось, что задержанный не является сотрудником данного предприятия и находится в розыске за серию краж. Для дальнейшего разбирательства мужчину доставили в полицейский участок.