Кировские спасатели проводят профилактические беседы с любителями зимней рыбалки

Рыбакам объясняют правила поведения на водоеме во время время подводной ловли. Фото: 43.mchs.gov.ru

Сотрудники ГУ МЧС Кировской области на протяжении всех праздничных дней патрулируют водоемы. Спасатели проводят разъяснительные беседы с рыбаками и измеряют толщину льда. Об этом сообщили в министерстве.

Благодаря оперативной роботе представителей МЧС удалось предотвратить множество несчастных случаев. К сожалению, в ноябре 2021 года, в Кирово-Чепецке произошли сразу две трагедии.

Первая случилась на Чепце в районе городского пляжа. Тело рыбака нашли водолазы. Днем ранее, 21 ноября, был зафиксирован аналогичный эпизод. К счастью, мужчину успели вытащить из холодной воды и с признаками переохлаждения доставили в районную ЦРБ.