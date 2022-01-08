У задержанного изъяли холодное оружие. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирово-Чепецке задержали хулигана с ножом. Об этом сообщает областное управление Росгвардии.

Инцидент произошел на днях около полуночи во дворе одного из домов на проспекте Мира. Как рассказали в пресс-службе ведомства, патруль наткнулся на двух мужчин, в экспрессивной манере выяснявших между собой отношения. Выяснилось, что чепчане не знакомы друг с другом, и они впервые столкнулись на улице. По словам одного из мужчин, поначалу между ними произошла простая словесная разборка. Однако в какой-то момент второй выхватил нож и начал размахивать им, угрожая убить оппонента.

На место вызвали полицию. Правоохранители изъяли холодное оружие у хулигана. Для дальнейшего разбирательства обоих мужчин, чепчан 30 и 38 лет, доставили в отдел.