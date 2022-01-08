В Кирово-Чепецком районе насмерть сбили пенсионерку, переходившую дорогу

Трагедия произошла в деревне Кобели. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирово-Чепецком районе насмерть сбили женщину-пешехода. Информацию сообщает региональная ГИБДД.

Авария произошла утром 8 января, в 11.50, в деревне Кобели. По предварительным данным, 43-летний водитель «Лады Весты» сбил женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Удар оказался слишком сильным. 67-летняя пенсионерка погибла в результате ДТП.

Сейчас по факту смертельной аварии проводится проверка. Устанавливаются все причины и условия произошедшего.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшей.