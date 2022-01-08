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Общество8 января 2022 11:03

В Зуевском районе продавали колбасу без сроков годности

Общий вес опасной продукции составил менее килограмма
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
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Опасную продукцию изъяли из оборота.

Опасную продукцию изъяли из оборота.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Зуевском районе торговали опасной колбасой. Об этом сообщает областной Россельхознадзор.

Проверку провели в одном из магазинов муниципалитета. Специалисты в ходе ревизии нашли на витринах колбасу без сведений о дате изготовления, что не позволяет установить сроки годности. Общий вес такой продукции составил 0,9 кг. Колбасу признали опасной и изъяли из оборота.

Ответственность за это понесла владелица торговой точки. Женщине назначили штраф за продажу колбасы без информации о дате изготовления - три тысячи рублей. Кроме того, до 20 января 2022 года она обязана уничтожить всю признанную опасной продукцию. С владелицей магазина также провели разъяснительную работу.