В Кирове трое школьников помогли пенсионерке, которой стало плохо на улице

По сообщению автора поста, «скорую» ждали 45 минут. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Кирове трое школьников спасли пенсионерку, которой стало плохо на улице. Об инциденте рассказали в паблике «Злой Кировчанин».

По сообщению анонимного автора поста, произошло все утром 6 января у дома №76а по улице Милицейской. Трое ребят увидели лежащую на земле женщину и незамедлительно вызвали «скорую помощь». Вскоре к месту событий подошли еще девушка и двое молодых людей - один из них укрыл пенсионерку своей курткой.

- Все пытались помочь. Ждали бригаду до 12.00. Не дождавшись «неотложки», перенесли бабушку в салон на Милицейской, 76а. Спасибо всем неравнодушным жителям города Кирова, которые 45 минут ждали под снегопадом «скорую помощь». Спасибо родителям за воспитание трех ребят, которые первыми вызвали помощь, - пишет анонимный автор поста.

В комментариях кировчане массово благодарят школьников за то, что они не прошли мимо нуждающейся в помощи пенсионерке, а их родителей - за правильное воспитание своих детей.