В Кирове 8, 9 и 10 января вывезут снег с 35 участков

Автомобилистов просят не парковаться в зоне уборки. Фото: admkirov.ru

В Кирове определили участки улиц, откуда будут вывозить снег 8, 9 и 10 января. Об этом сообщает горадминистрация.

8 января рабочие вывезут снежные массы с улиц:

- Свободы - от Спасской до Воровского;

- Володарского - от Спасской до Воровского;

- Карла Либкнехта - от Спасской до Воровского;

- Дерендяева - от Спасской до Воровского;

- 4-й Пятилетки;

- Свободы - от Воровского до Пролетарской;

- Порошинская;

- Щорса - от Ульяновской до Тихой;

- Советская - от Пушкина до Индустриальной (Нововятский район).

9 января от завалов очистят следующие улицы:

- Заводская;

- Северное кольцо;

- Химический переулок;

- Мелькомбинатовский пр-д;

- Пугачева - от Мелькомбинатовского проезда до ул. Щорса;

- Свободы - от Пролетарской до дома №142 по ул. Свободы;

- Торфяная;

- Нагорная;

- Социалистическая;

- Советская - от Украинской до Попова;

- Советская - от Индустриальной до ж/д переезда (Нововятский район).

10 января техника будет работать на улицах:

- Карла Либкнехта - от Труда до Профсоюзной;

- Искожевский переулок;

- Володарского - от Труда до МОПРа;

- Екатерины Кочкиной;

- Северный и Южный проезды;

- Карла Маркса - от Воровского до Орловской;

- Гайдара - от Возрождения до Мельникова;

- Азина - от Карла Маркса до Свободы;

- Красный Химик;

- Советская - от Украинской до Попова;

- Советская - от Лесной до Парковой (Учхоз);

- Советская - от ж/д переезда до ул. Коммунистической (Нововятский район);

- Ленина - от дома № 2 до ул. Профсоюзной;

- переулок Дерендяева.

Рабочие также уберут снег на Театральной площади.

Кировчанам напоминают: работы ведутся преимущественно в ночное время, с 20 часов. Автомобилистов просят не парковать свой транспорт в зонах уборки.