В Кирове 8, 9 и 10 января вывезут снег с 35 участков

Автомобилистов просят не парковаться в зоне уборки. Фото: admkirov.ru
В Кирове определили участки улиц, откуда будут вывозить снег 8, 9 и 10 января. Об этом сообщает горадминистрация.
8 января рабочие вывезут снежные массы с улиц:
- Свободы - от Спасской до Воровского;
- Володарского - от Спасской до Воровского;
- Карла Либкнехта - от Спасской до Воровского;
- Дерендяева - от Спасской до Воровского;
- 4-й Пятилетки;
- Свободы - от Воровского до Пролетарской;
- Порошинская;
- Щорса - от Ульяновской до Тихой;
- Советская - от Пушкина до Индустриальной (Нововятский район).
9 января от завалов очистят следующие улицы:
- Заводская;
- Северное кольцо;
- Химический переулок;
- Мелькомбинатовский пр-д;
- Пугачева - от Мелькомбинатовского проезда до ул. Щорса;
- Свободы - от Пролетарской до дома №142 по ул. Свободы;
- Торфяная;
- Нагорная;
- Социалистическая;
- Советская - от Украинской до Попова;
- Советская - от Индустриальной до ж/д переезда (Нововятский район).
10 января техника будет работать на улицах:
- Карла Либкнехта - от Труда до Профсоюзной;
- Искожевский переулок;
- Володарского - от Труда до МОПРа;
- Екатерины Кочкиной;
- Северный и Южный проезды;
- Карла Маркса - от Воровского до Орловской;
- Гайдара - от Возрождения до Мельникова;
- Азина - от Карла Маркса до Свободы;
- Красный Химик;
- Советская - от Украинской до Попова;
- Советская - от Лесной до Парковой (Учхоз);
- Советская - от ж/д переезда до ул. Коммунистической (Нововятский район);
- Ленина - от дома № 2 до ул. Профсоюзной;
- переулок Дерендяева.
Рабочие также уберут снег на Театральной площади.
Кировчанам напоминают: работы ведутся преимущественно в ночное время, с 20 часов. Автомобилистов просят не парковать свой транспорт в зонах уборки.