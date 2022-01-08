Прогноз погоды в Кирове на 8 и 9 января: похолодание и повышенное давление

На выходных кировчанам придется померзнуть. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове ударил легкий морозец! «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на наступившие выходные - субботу и воскресенье.

В субботу, 8 января, горожан ожидает очередное похолодание после легкой передышки. Отметка на термометре в течение дня будет колебаться от -12 до -15 градусов. Осадков днем не ожидается, лишь к вечеру начнется небольшой снег. С полудня небо закроет тучами. Порывы ветра могут быть сильными - до 9 м/с. Атмосферное давление будет находиться в норме, но к ночи начнет повышаться, дойдя до 748 мм ртутного столба.

В воскресенье, 9 января, с утра будет слегка морозно - до -19 градусов. Днем температура воздуха составит -12...-15 градусов. Небо будет пасмурным, ожидается небольшой снег. Ветер вновь обещает быть сильным - порывы составят до 10 м/с. Атмосферное давление - 753 мм ртутного столба.

Напомним, «Комсомолка» ранее писала прогноз погоды на весь январь-2022. Прочитать его можно здесь.