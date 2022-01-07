В Кировской области в 2021 году 320 детей родилось благодаря процедуре ЭКО

За время применения данной технологии в регионе появилось 2 174 ребенка. Фото: kirovreg.ru

В Кировской области семейные пары с проблемами репродукции могут стать счастливыми родителями. В рамках национального проекта «Демография» для этого используют специальные вспомогательные технологии. Об этом сообщили в правительстве региона.

- За 2021 год медиками принято 274 родов после проведенной процедуры ЭКО, в результате которых родилось 320 детей, - сообщил министр здравоохранения Кировской области Андрей Черняев.

Глава ведомства подчеркнул, что процедуры с использованием вспомогательных репродуктивных технологий проводятся по полису обязательного медицинского страхования в женской консультации по месту жительства.

За время применения данной технологии, которая практикуется в регионе уже 10 лет, счастливыми родителями стали более 1 800 семей, в которых появилось 2 174 ребенка.

Начальник отдела по развитию медицинской помощи детям и службы родовспоможения регионального Минздрава Марина Ершкова отметила, что «отделение вспомогательных репродуктивных технологий Кировского областного клинического перинатального центра оснащено современным оборудованием, в работе используются культуральные среды и расходные материалы ведущих отечественных и зарубежных производителей».