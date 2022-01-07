Кировчанин отвоевал место на пьедестале в международном масс-старте «Тур де Ски»

Воспитанник кировской лыжной школы сумел пройти дистанцию за 41 минуту 54,9 секунды. Фото: vk.com/youthsport43

Уроженец Кировской области стал бронзовым призером в масс-старте «Тур де Ски». Лыжник Алексей Червоткин пришел к финишу третьим в мужском масс-старте на 15 км классическим стилем в рамках гонки «Тур де Ски» в итальянском Валь-ди-Фьемме.

Воспитанник кировской лыжной школы сумел пройти дистанцию за 41 минуту 54,9 секунды. Он уступил пришедшему к финишу первым норвежцу Йоханнесу Клебо всего 23,2 секунды. А серебряному призеру, финну Ийво Нисканену только 2,9 секунды.

Отметим, что «Тур де Ски» - этап Кубка мира, который включает в себя масс-старты, гонки преследования и гонки с раздельным стартом.