С 9 января в Сидоровку снова будут ходить автобусы

С 9 января временно обслуживать данный маршрут поручено АО «АТП». Фото: Михаил ФРОЛОВ

На встречу к лишенным автобусного сообщения жителям поселка Сидоровка 6 января съездил генеральный директор АО «Автотранспортное предприятие» Денис Пырлог. Об этом он сообщил в своем Телеграм-канале. Напомним, жалобы на плохое транспортное обслуживание от жителей пригорода начали поступать с начала текущего года.

А в пятницу, 7 января, Денис Юрьевич сообщил, что «когда другие перевозчики не справляются с возложенными на них обязательствами или попросту отказываются от них, за помощью обращаются всегда к нам! К АО «АТП»!

Он напомнил, что и в прошедшем году, когда КПАТ отказался от маршрута №101 «Киров-Лянгасово», АТП не оставило жителей микрорайона без транспортного сообщения. И сообщил, что решение принято и по маршруту на Сидоровку. Вместо частного перевозчика ООО «Шипа транс», который оставил жителей поселкав праздники «без полноценного транспортного обслуживания», с 9 января временно обслуживать данный маршрут поручено АО «АТП».

Генеральный директор АО «Автотранспортное предприятие» отметил, что маршрут убыточный: «из-за плохо состояния дорожного полотна на участке Порошино-Сидоровка (кто ездил по этой дороге, тот поймет о чем я), автобусы прослужат намного меньше». Но в то же время подчеркнул: «Мы опять сделали то, что многим не под силу, организовав работу по новому для нас маршруту в максимально короткий срок - 3 дня!».