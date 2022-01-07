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Происшествия7 января 2022 9:46

Кировчанка, раненная ножом 2 января, скончалась в больнице

В убийстве подозревается ее знакомый
Алина Сашина
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Следователи проводят комплекс действий, которые помогут установить все обстоятельства произошедшего.

Следователи проводят комплекс действий, которые помогут установить все обстоятельства произошедшего.

Фото: Олег ЗОЛОТО

49-летняя женщина с колото-резаной раной была доставлена в кировскую больницу еще 2 января. Несмотря на все усилия врачей, она скончалась от полученной травмы. Как сообщили в региональном Следкоме, по данному факту возбудили уголовное дело.

Проведенные ведомством следственные действия помогли установить, что к смерти женщины может быть причастен ее знакомый.

По версии следствия, он во время совместного застолья со спиртными напитками ударил кировчанку ножом. Одной из причин следователи рассматривают приступ ревности подозреваемого к потерпевшей.

Сейчас мужчина задержан. Вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу решается. Идет расследование уголовного дела. Следователи проводят комплекс действий, которые помогут установить все обстоятельства произошедшего.