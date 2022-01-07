На 7 января в Кировской области зарегистрировано всего 4056 больных короавирусом

В прививочных пунктах за сутки вакцинировались 594 кировчанина. Фото: Ксения Высотина

В Кировской области за предыдущие сутки выявили 167 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 7 января сообщил региональный оперштаб. За это же время из инфекционных отделений выписали 99 пациентов.

В стационарах проходят лечение 1366 человек с COVID-19. В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 160 жителей области, 23 из них подключены к аппаратам ИВЛ. За весь период пандемии от инфекции в регионе умерли 764 человека. Отметим, что за последние сутки ни один пациент с таким диагнозом не скончался.

На дому лечатся 2690 жителей области. В медучреждения для прохождения компьютерной томографии легких направили 183 человека. В прививочных пунктах вакцинировались 594 кировчанина. Компьютерную томографию прошли 189 жителей региона.