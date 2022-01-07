70 молодых семей в Кировской области смогли улучшить жилищные условия в 2021 году

Единовременную выплату могут получить признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий семьи, где каждому из супругов еще не исполнилось 35 лет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 2021 году 70 молодых семей Кировской области улучшили свои жилищные условия. Все они - участники программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». В нашем регионе его реализует министерство спорта и молодежной политики.

Например, семья Константина и Любови Дудиных из Кирова получила выплату на улучшение жилищных условий в преддверии Нового года.

- Совсем недавно у нас в семье появился второй малыш, - сообщил Константин. - Но в прошедшем году мне исполнилось 35 лет, и мы не надеялись получить выплату. Известие о том, что нашу семью все же включили в список, стало приятным сюрпризом под Новый год, который мы встретили уже в новой квартире.

В общем, молодые семьи - участники программы - в 2021 году получили более 43 млн рублей, 21 млн из них - средства федерального бюджета, 15 млн выделил бюджет Кировской области, и около 9 млн рублей субсидировали муниципалитеты.

Отметим, что единовременную выплату могут получить семьи, где каждому из супругов еще не исполнилось 35 лет. И они должны быть признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий. Документы супругам нужно сдать в органы местного самоуправления по месту жительства. Полученные средства можно потратить на покупку или строительство жилья, либо на частичное погашение ипотеки.