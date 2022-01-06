Под Котельничем снова горит свалка древесных отходов

Дымом заволокло близлежащие деревни. Фото: vk.com/onfkirov

Активисты регионального штаба ОНФ сообщили, что под Котельничем в очередной раз загорелась свалка отходов деревопереработки. Пожар длится пятые сутки, однако «жители не могут дождаться реакции местных властей, пожарных и контролирующих органов». При этом дымом уже заволокло близлежащие деревни и микрорайон Котельнич-2.

Напомним, что впервые древесные отходы загорелись в апреле 2021 года. Тогда за несанкционированную свалку и поджигание опила на 200 тысяч рублей оштрафовали компанию ООО «Листрейд». Осенью под Котельничем вновь появились груды мусора.

В министерстве охраны окружающей среды Кировской области отметили, что материалы по факту сжигания отходов в новогодние праздники и обращение о приостановке деятельности предприятия направят в суд. При этом местный активист из Котельнича Алексей Дудин считает, что такие меры «проблему вряд ли решат - помочь может только уголовная ответственность конкретных должностных лиц».