Кировский оперштаб сообщил о 172 случаях заражения коронавирусом

В стационарах медики оказывают помощь 1359 пациентам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным регионального оперштаба на 6 января 2022 года, в Кировской области выявлено 172 новых случая заражения коронавирусом. За предыдущие сутки из инфекционных отделений выписали 90 пациентов.

В стационарах проходят лечение 1359 человек с COVID-19. В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 162 жителя области, 28 из них подключены к аппаратам ИВЛ. За весь период пандемии от инфекции в регионе умерли 764 человека.

На дому лечатся 2747 пациентов. В медучреждения для прохождения компьютерной томографии легких направили 203 человек. В прививочных пунктах вакцинировался 721 кировчан.