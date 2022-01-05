В Кирове разыскивают девочку, пропавшую 31 декабря

Сейчас кировчанку разыскивают активисты и сотрудники УМВД. Фото: vk.com/ornkirov

В Кирове с 31 декабря неизвестно местонахождение 14-летней Элеоноры Бобровой. Девочка вышла из дома в Ленинском районе города около 17.00 и пропала.

Активисты отряда по розыску несовершеннолетних «Первый» сообщили приметы пропавшей. Рост подростка - 160-165 сантиметров, среднего телосложения, русые светлые волосы. На момент ухода кировчанка была одета в черную куртку, желтую шапку, черные спортивные штаны, черно-зеленые кроссовки.

Если вы знаете, где может находиться Эленора, просьба сообщить об этом по номерам: 02, 102 или 89536910078.